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ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا
المواطن- فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، أن نائبه جيه دي فانس ‌سيحضر مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف ترمب في تصريحات بالبيت الأبيض، أنه من ‌المتوقع ‌أن ‌تعقد مراسم التوقيع بين الولايات المتحدة وإيران في أوروبا ‌مطلع الأسبوع المقبل.

الاتفاق مع إيران

وأكّد ترمب، أن مضيق هرمز سيتم فتحه بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران، مضيفًا أن الحصار البحري سيظل ساري المفعول بشكل كامل حتى يتم الانتهاء من هذه الصفقة.

وكان الرئيس الأمريكي أصدر أوامر بإلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مساء اليوم، بعد الموافقة على النقاط النهائية للاتفاق مع إيران.

وكتب ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “نظرًا إلى أن حقيقة المناقشات مع إيران، وصلت إلى أعلى المستويات في القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قمت بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بإلغاء الضربات والتفجيرات التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء”.

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