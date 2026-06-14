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ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعات

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٧ مساءً
ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استياءه من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بيروت، معتبرًا أن العملية تسببت في إرباك وتأخير التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال ترامب، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إنه أوضح لنتنياهو أنه “غير راضٍ إطلاقًا” عن الهجوم الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن توقيت العملية أثر على مسار المفاوضات.

وأضاف ترامب أنه كان يتوقع إحراز تقدم بشأن الاتفاق مع إيران، مؤكدًا أن التوقيع عليه قد يتم خلال الساعات المقبلة. وأعرب عن استغرابه من تنفيذ الهجوم في بيروت، معتبرًا أن ذلك تسبب في غضبه.

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