ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع” الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول ريما بنت بندر: مشاركة الأخضر بكأس العالم 2026 تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم: “إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدًا الأحد”، مشيرًا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.
وكتب في منشور على منصة تروث سوشال “من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع”.