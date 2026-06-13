ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم: “إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدًا الأحد”، مشيرًا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشال “من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع”.