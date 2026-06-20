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ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن السفن تعبر مضيق هرمز بشكل لم يسبق له مثيل، موضحاً أن هناك 700 سفينة في المضيق.

وتابع دونالد ترامب “أنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وقد فعلت بذلك”.

ورغم عودة حركة الملاحة تدريجياً عبر مضيق هرمز وارتفاع شحنات النفط الخارجة من الخليج، تواصل إيران فرض إجراءات تنظيمية جديدة على السفن، من بينها إلزامها بتقديم طلبات مسبقة للعبور قبل 48 ساعة.

المفاوضات مع إيران

يأتي ذلك فيما صرح مسؤول أمريكي، أن ويتكوف في طريقه إلى سويسرا بينما يتواجد كوشنر هناك تمهيدا لبدء المفاوضات مع إيران.

كما قال موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم التوجه إلى سويسرا اليوم السبت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخطوة قابلة للتغيير ومرهونة بالتطورات في لبنان.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عراقجي، أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة بالنسبة لطهران.

وتشدد إيران على رؤية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا، بحسب شبكة سي ان ان الإخبارية.

يأتي ذلك أيضا بعد وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى سويسرا ظهر الجمعة، حيث التقى بوزير الخارجية السويسري وبحثا جهود تعزيز الأمن في المنطقة وبدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

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