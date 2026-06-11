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ترامب: سنقصف إيران مجددًا حتى تدميرها إذا لم توقع اتفاقًا

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
ترامب: سنقصف إيران مجددًا حتى تدميرها إذا لم توقع اتفاقًا
المواطن - فريق التحرير

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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تهديداته بشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل استهدافها إذا لم تتوصل طهران سريعاً إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” إن بلاده قد تعمد إلى تنفيذ مزيد من الهجمات، مضيفاً: “إذا لم توقع إيران قريباً على اتفاق، فسوف نقصفها مجدداً حتى ندمرها بالكامل”.

وفي السياق ذاته، نفى ترامب مشاركة إسرائيل في الضربات الأخيرة ضد إيران، مؤكداً أن العمليات العسكرية جاءت من جانب الولايات المتحدة.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية قال إنها تمثل تهديداً للقوات الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، وسط تهديدات أميركية بمواصلة العمليات العسكرية ما لم توافق طهران على اتفاق سلام.

وبدأ التصعيد بعد حادثة إسقاط مروحية أميركية من طراز “أباتشي” قرب مضيق هرمز، لتتبعها سلسلة من الضربات المتبادلة استهدفت مواقع داخل إيران.

 

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