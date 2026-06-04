ترامب: سننتصر عسكريًا على إيران أو عبر اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن بلاده ستنتصر عسكريا او من خلال اتفاق مع طهران.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: “يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون”.

الاتفاق مع إيران

إلى ذلك أردف أنه لا يرغب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

لكنه أضاف أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي معه، قائلاً: “إذا حدث ذلك… فسأبدي احترامي”، وفق رويترز.

من جانب آخر، أعرب ترامب عن اعتقاده أن تقدماً يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مردفاً أن لبنان يستحق السلام.

كما قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً: “تحدثتُ بالفعل مع حزب الله حول هذا الموضوع”.

وتابع: “أعتقد أننا أحرزنا تقدماً. هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة، كما تعلمون”.