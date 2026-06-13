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ترامب: ضربة عسكرية أمريكية قتلت زعيم عصابة ترين دي أراجوا

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
ترامب: ضربة عسكرية أمريكية قتلت زعيم عصابة ترين دي أراجوا
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن ضربة أمريكية “سريعة وقاتلة” أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الذي وصفه بأنه “الزعيم سيئ السمعة” لعصابة ترين دي أراجوا.

وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا على أنها منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وأوضح المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسئولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. ورشح ترامب كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.

وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: “لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون”.

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