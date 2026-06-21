ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران

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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته تجاه إيران، متوعداً باتخاذ إجراءات عسكرية قاسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك رغم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في سويسرا.
وقال ترامب في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” إنه “سيدمر إيران” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن الولايات المتحدة “قد تسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر”.
وبحسب القناة، وجه ترامب تحذيراً للإيرانيين من أن إغلاق مضيق هرمز سيمنع وفد التفاوض من العودة، مشيراً إلى أنه سبق وأن حذر من هذا السيناريو خلال الأيام الماضية.
كما صعّد ترامب لهجته في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، مطالباً إيران بوقف دعمها لوكلائها في لبنان، ومهدداً باستئناف العمليات العسكرية في حال استمرار ذلك، قائلاً إن هذا الدعم “يتسبب في الكثير من المتاعب”.
وفي السياق ذاته، نقلت “فوكس نيوز” عن ترامب قوله إنه يدرس خيارات ميدانية أوسع، من بينها تمكين أطراف إقليمية من التحرك في جنوب لبنان لمواجهة حزب الله، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات.
وأضاف الرئيس الأميركي أن على الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الالتزام بما وصفه بـ“قواعد اللعبة”، محذراً من أن استمرار طهران في أنشطة التخصيب قد يترتب عليه رد حازم.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في مدينة بورغنشتوك السويسرية، بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان، وبدعم من وسطاء إقليميين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي التصعيد في المنطقة.