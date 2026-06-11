Icon

القبض على مواطن في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود Icon المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 Icon افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 Icon جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي Icon ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا Icon المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران Icon وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين Icon ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: لا أريد حرمان الإيرانيين من المياه وأفضل السيطرة على جزيرة خرج

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٤ مساءً
ترامب: لا أريد حرمان الإيرانيين من المياه وأفضل السيطرة على جزيرة خرج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران، لكنه أشار إلى أنه يفضل السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزًا رئيسيًا للبنية التحتية النفطية الإيرانية.

وتابع ترامب، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أنه يفضل عدم استهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، لكنه أشار إلى احتمال تنفيذ المزيد من الضربات خلال الساعات المقبلة.

وأضاف: “لن يتمكن الناس من شرب الماء، ولا أريد أن يحدث ذلك”.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن شنت واشنطن فجر الخميس موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.

وردت طهران بإعلان استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهددت باستهداف أي سفينة تحاول عبوره.

واتهم ترامب إيران بـ”المماطلة” في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إن الضربات الأخيرة استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء متفرقة من إيران، ردًا على ما وصفه بـ”العدوان المستمر” من جانب طهران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء العملية العسكرية بعد نحو أربع ساعات من انطلاقها عقب منتصف الليل بقليل بتوقيت طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن، من بينها سيريك وكرجان وبندر عباس وميناب وكرج بالقرب من مضيق هرمز، إضافة إلى فارامين شمال البلاد قرب بحر قزوين.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 18 هدفًا عسكريًا أمريكيًا في قواعد جوية بالكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

كما أعلن لاحقًا استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن لليلة الثانية على التوالي، عبر إطلاق 12 صاروخًا باليستيًا باتجاه القاعدة الأمريكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا
العالم

ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل...

العالم
ترامب: لا رفع للعقوبات قبل الاتفاق.. وإيران أمام خيار واحد
العالم

ترامب: لا رفع للعقوبات قبل الاتفاق.. وإيران...

العالم
ترامب: سنقصف إيران مجددًا حتى تدميرها إذا لم توقع اتفاقًا
العالم

ترامب: سنقصف إيران مجددًا حتى تدميرها إذا...

العالم
ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها وهُزم جيشها
العالم

ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها...

العالم
ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران
العالم

ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران

العالم
ترامب: الإعلان عن مكان وتوقيت توقيع الاتفاق مع طهران قريبًا
العالم

ترامب: الإعلان عن مكان وتوقيت توقيع الاتفاق...

العالم
ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية بطائرة مسيرة
العالم

ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط إيران مروحية...

العالم
ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار
العالم

ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف...

العالم