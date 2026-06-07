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ترامب: لا رفع للعقوبات قبل الاتفاق.. وإيران أمام خيار واحد

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
ترامب: لا رفع للعقوبات قبل الاتفاق.. وإيران أمام خيار واحد
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته لن تقدم أي تنازلات مسبقة لإيران في إطار المفاوضات الجارية، مشددًا على أن رفع العقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لن يكون مطروحًا قبل التوصل إلى اتفاق يحقق المطالب الأميركية.

وأوضح ترامب، في تصريحات إعلامية، أنه لا يشترط إدراج لبنان ضمن أي تفاهم قصير الأجل مع طهران، لكنه يتمسك بالحصول على ضمانات واضحة وملزمة تمنع إيران من الالتفاف على أي اتفاق محتمل.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إنهاء الطموحات النووية الإيرانية بشكل كامل، مؤكدًا ضرورة التزام طهران بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، مع وجود آليات تضمن تنفيذ هذا التعهد بصورة فعلية.

وأضاف أن إيران لا تملك، من وجهة نظره، سوى المضي نحو اتفاق شامل يتضمن التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، محذرًا من أن فشل المفاوضات قد يدفع واشنطن إلى خيارات أخرى، بما في ذلك اللجوء إلى القوة لضمان السيطرة الآمنة على المواد النووية الإيرانية.

وكشف ترامب أن المفاوضات الجارية أحرزت تقدمًا ملحوظًا، معربًا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن البدائل الأخرى لا تزال مطروحة إذا لم تُكلل الجهود الدبلوماسية بالنجاح.

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