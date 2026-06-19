ترامب: لن تحصل إيران على أي مال ولا حتى 10 سنتات

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على أي مال ولا حتى 10 سنتات.
وتابع ترامب: الحرب أضعفت إيران! لم تعد تمتلك سلاحًا جويا أو بحرية أو أنظمة مضادة للطائرات أو رادارات أو تقريبا أي شيء آخر، ومع ذلك يقول الديمقراطيون إن إيران أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر.
واستكمل الرئيس الأميركي: لولا دونالد ترامب لدُمرت إسرائيل بالكامل.. وعلاقتنا جيدة مع نتنياهو لكن علينا الحفاظ على اتزانه.