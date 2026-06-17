ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن دفع أموال لطهران ومضيق هرمز يعود للعمل تدريجيًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران لا تتضمن أي التزام من جانب الولايات المتحدة بتقديم أموال إلى طهران، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تملك منع أي دولة أو جهة من الاستثمار داخل إيران.

وقال ترامب إن التفاهم أسفر عن نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، موضحًا أن مؤشرات الأسواق شهدت تحسنًا، إلى جانب تراجع أسعار الوقود، معتبرًا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز بدأ يشهد عودة تدريجية لحركة الملاحة بعد إعادة فتحه جزئيًا، متوقعًا استكمال إعادة فتحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين، بما يسمح بعودة تدفق حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية.

وشدد ترامب على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أبرز بنود التفاهم، مؤكدًا أن هذا الملف كان محورًا أساسيًا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.