ترامب: منتقدو الاتفاق مع إيران أغبياء أو حاسدون

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتقدي الاتفاق الأولي المبرم مع إيران، واصفاً إياهم بعبارات حادة خلال منشور له على منصة “تروث سوشيال”.

وقال ترامب في منشوره اليوم الخميس إن من يشككون في صرامته تجاه إيران “حمقى”، مشيراً إلى أن الأسواق المالية سجلت مستويات قياسية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وأضاف أن هؤلاء المنتقدين “إما حاقدون أو سيئون أو أغبياء”، مختتماً حديثه بشعاره المعروف: “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني في قصر فرساي بفرنسا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي المقابل، وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على المذكرة، التي تنص على بدء محادثات فنية بشأن الملف النووي تمتد لمدة 60 يوماً.

كما نشر البيت الأبيض لقطات توثق مراسم التوقيع داخل القصر التاريخي، بحضور ماكرون وزوجته بريجيت، إلى جانب عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.