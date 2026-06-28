ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً

وسط تصاعد التوتر بين أميركا وإيران، إثر تبادل الضربات بينهما خلال الساعات الماضية، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه تجاه رفض حيازة طهران لسلاح نووي.

وأكد في منشور على منصته “تروث سوشيال”، اليوم الأحد، أن “إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا” في معرض رده على ما وصفها بشائعات وأكاذيب روجت عنه في كتاب “Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”.

تلويح بالخيار العسكري

وكان ترامب لوح في وقت سابق اليوم بالعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، إثر شن الجيش الأميركي غارات على “10 مناطق إيرانية” مستهدفاً ما قال إنها مواقع عسكرية ورادارات.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين والكويت، وهدد بـ”وقف كامل” للمباحثات الفنية ومسار التفاوض مع الولايات المتحدة.

أتى ذلك، بعدما أشارت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان إلى أن “الضربات جاءت رداً على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة كيكو التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام”.

وكانت طهران وواشنطن تبادلتا الهجمات خلال اليومين الماضيين، ما أثار توتراً جديداً بين الطرفين اللذين يتفاوضان لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير الماضي.

كما كشفت الهجمات عن حجم المخاطر التي لا تزال تهدد واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط وسلع حيوية أخرى.

يشار إلى أنه من المرتقب أن يجتمع الجانبان الأميركي والإيراني خلال الأيام المقبلة (30 يونيو) من أجل العمل ضمن فرق فنية على بحث الملف النووي وآلية رفع العقوبات، فضلاً عن إدارة مضيق هرمز، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 18 يونيو.