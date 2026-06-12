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ترامب يتحدث عن تسوية كبرى.. ومذكرة تفاهم مع إيران قد تُوقع الأحد

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٧ مساءً
ترامب يتحدث عن تسوية كبرى.. ومذكرة تفاهم مع إيران قد تُوقع الأحد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية، الجمعة، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران من المرجح أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” أيضاً إلى أن جنيف تُعد موقعاً محتملاً لتوقيع الاتفاق، الذي قد يتم في وقت قريب، وربما يوم الأحد، بحسب ما نقلته عن مصادر مطلعة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تحدث فيها عن “تسوية كبرى” من شأنها إنهاء الحرب مع إيران، مشيراً إلى إمكانية التوصل إليها خلال الأيام المقبلة.

وقال ترامب إنه يتوقع توقيع الوثيقة قريباً، وربما في أوروبا، بحضور نائبه جي دي فانس، فيما لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من المسؤولين الإيرانيين بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى “سي إن إن”، فإن مراسم التوقيع ستُقام في سويسرا بالقرب من الموقع الذي سيشارك فيه ترامب والوفد الأميركي في قمة مجموعة السبع المقبلة بفرنسا.

وأوضحت المصادر أن توقيع المذكرة سيمثل بداية “المرحلة الثانية” من المحادثات الدبلوماسية، التي ستتضمن العمل على تنفيذ بنود التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

كما أفادت مصادر متعددة بأن المذكرة تحمل اسم “إعلان إسلام آباد”، تقديراً للدور الذي لعبته باكستان في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر الماضية.

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