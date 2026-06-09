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فوق مضيق هرمز

ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية بطائرة مسيرة

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٠ مساءً
ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية بطائرة مسيرة
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران أسقطت مروحية أميركية من طراز (أباتشي) أثناء قيامها بمهمة دورية فوق مضيق هرمز، مؤكداً أن الرد الأميركي ضروري.

وأوضح ترامب في منشور على “تروث سوشيال” أن المروحية كانت تقل طيارين اثنين، مضيفاً أنهما نجوا من الحادث ولم يتعرضا لأي إصابات.

كما ذكر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة “مضطرة للرد على هذا الهجوم”، دون أن يكشف عن طبيعة أو توقيت الرد المحتمل.

في غضون ذلك، كشف مسؤول أميركي، أن طائرة مسيّرة إيرانية أصابت مروحية أميركية من طراز أباتشي، مشيراً إلى أن تحقيقات لا تزال جارية للتحقق مما إذا كان الهجوم متعمداً.

سقوط مروحية أباتشي

وأردف ” التحقيق لم يثبت بعد أن اصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية متعمد”، بحسب ما نقله موقع “أكسيوس”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) كشفت في وقت سابق اليوم تفاصيل سقوط مروحية من طراز أباتشي في البحر بمضيق هرمز. وأوضحت في بيان، أن قواتها تمكنت في الساعة 7:33 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، من إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية AH-64 أباتشي تابعة للجيش الأميركي، بعد سقوطها قرب سواحل عُمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية.

كما أشارت إلى أنه “تم إنقاذ العسكريين سالمين خلال نحو ساعتين، وهما في حالة مستقرة”.

إلى ذلك، أضافت أن جهود الإنقاذ قادتها القوات البحرية الأميركية بالتعاون مع الفرقة 82 المحمولة جواً، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأميركي الخامس. وأكدت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

يشار إلى أن هذا الحادث أتى فيما كانت إيران وإسرائيل تتبادلان إطلاق النار، في أخطر مواجهة بينهما منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أبريل الماضي بعد نحو 40 يوماً على الحرب التي تفجرت بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.

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