ترامب يشن هجومًا على الكونغرس

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصويت الذي أجراه مجلس النواب الأميركي، معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية في وقت تشهد فيه المفاوضات مع إيران مراحل حاسمة.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” الخميس، إن مجلس النواب صوّت، بمشاركة 4 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين، على إجراء يحد من صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، واصفا التصويت بأنه “لا معنى له”.

وأضاف: “أمس، وفي تصويت لا معنى له، صوّت مجلس النواب، بمشاركة 4 جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، لتقييد صلاحياتي الحربية، وذلك في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع ترامب منتقدا معارضيه: “من الذي يمكن أن يفعل شيئا غير وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات”.

كما اتهم الديمقراطيين بالتحرك بدوافع سياسية، قائلا: “الديمقراطيون مدفوعون بمتلازمة الهوس بترامب. إنهم يفضلون فشل بلادنا على أن يمنحوني انتصارا آخر من بين انتصارات كثيرة”.