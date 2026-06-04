ترامب يشن هجومًا على الكونغرس كود الطرق السعودي يُعزز حركة الشحن بتخطيط إستراتيجي متكامل زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن مايو هيئة التراث تعثر على أكثر من 1700 أثرٍ في ميقات الجحفة الأثري الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم طرح 6 فرص استثمارية لزراعة الفواكه الاستوائية في جازان وزير الخارجية يدين الهجمات الإيرانية الغاشمة على البحرين ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز مصحف نادر يعود إلى عام 1843م يتصدر مقتنيات متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين بمكة المكرمة
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصويت الذي أجراه مجلس النواب الأميركي، معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية في وقت تشهد فيه المفاوضات مع إيران مراحل حاسمة.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” الخميس، إن مجلس النواب صوّت، بمشاركة 4 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين، على إجراء يحد من صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، واصفا التصويت بأنه “لا معنى له”.
وأضاف: “أمس، وفي تصويت لا معنى له، صوّت مجلس النواب، بمشاركة 4 جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، لتقييد صلاحياتي الحربية، وذلك في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وتابع ترامب منتقدا معارضيه: “من الذي يمكن أن يفعل شيئا غير وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات”.
كما اتهم الديمقراطيين بالتحرك بدوافع سياسية، قائلا: “الديمقراطيون مدفوعون بمتلازمة الهوس بترامب. إنهم يفضلون فشل بلادنا على أن يمنحوني انتصارا آخر من بين انتصارات كثيرة”.