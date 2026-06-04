Icon

ترامب يشن هجومًا على الكونغرس Icon كود الطرق السعودي يُعزز حركة الشحن بتخطيط إستراتيجي متكامل Icon زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن مايو  Icon هيئة التراث تعثر على أكثر من 1700 أثرٍ في ميقات الجحفة الأثري Icon الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم Icon طرح 6 فرص استثمارية لزراعة الفواكه الاستوائية في جازان Icon وزير الخارجية يدين الهجمات الإيرانية الغاشمة على البحرين Icon ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon مصحف نادر يعود إلى عام 1843م يتصدر مقتنيات متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة Icon بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب يشن هجومًا على الكونغرس

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصويت الذي أجراه مجلس النواب الأميركي، معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية في وقت تشهد فيه المفاوضات مع إيران مراحل حاسمة.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” الخميس، إن مجلس النواب صوّت، بمشاركة 4 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين، على إجراء يحد من صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، واصفا التصويت بأنه “لا معنى له”.

وأضاف: “أمس، وفي تصويت لا معنى له، صوّت مجلس النواب، بمشاركة 4 جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، لتقييد صلاحياتي الحربية، وذلك في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع ترامب منتقدا معارضيه: “من الذي يمكن أن يفعل شيئا غير وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات”.

كما اتهم الديمقراطيين بالتحرك بدوافع سياسية، قائلا: “الديمقراطيون مدفوعون بمتلازمة الهوس بترامب. إنهم يفضلون فشل بلادنا على أن يمنحوني انتصارا آخر من بين انتصارات كثيرة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية
العالم

خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا...

العالم
ترامب يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن اتفاق محتمل مع إيران
العالم

ترامب يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن اتفاق...

العالم
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
العالم

طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه...

العالم
ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
العالم

ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج...

العالم
ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
العالم

ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن

العالم
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
العالم

بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب...

العالم
مصادر أمريكية تكشف تعديلات ترامب بشأن الاتفاق مع طهران
العالم

مصادر أمريكية تكشف تعديلات ترامب بشأن الاتفاق...

العالم
ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل
العالم

ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل

العالم