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ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران
المواطن - فريق التحرير

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طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، يخصص الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الكونغرس من التداعيات السياسية والمالية للصراع.

ويتضمن طلب البيت الأبيض عشرات المليارات الموجهة إلى وزارة الدفاع، إلى جانب مخصصات لدعم المزارعين الأميركيين، والاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، إضافة إلى مشروعات للبنية التحتية المحلية.

وقالت الإدارة الأميركية إنها تطلب نحو 67 مليار دولار لوزارة الدفاع، لتغطية ما وصفته بالاحتياجات العاجلة المرتبطة بالحرب، بما يشمل تمويل القوات المسلحة، وتعزيز الجاهزية العسكرية، وتغطية النفقات التشغيلية وإعادة بناء المخزونات الدفاعية.

ودعا مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار الطلب، مؤكدًا أن هذه المخصصات تمثل احتياجات عاجلة.

وجاء طلب التمويل في توقيت سياسي حساس، مع تصاعد المعارضة داخل الكونغرس لأي خطوات عسكرية إضافية، بالتزامن مع خلافات بين الإدارة الأميركية وعدد من المشرعين بشأن صلاحيات الحرب.

وكان ترامب قد وجّه انتقادات لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ خلال مأدبة غداء خاصة، عقب دعمهم قرارًا يهدف إلى الحد من قدرة الإدارة على تنفيذ عمليات عسكرية إضافية ضد إيران.

وفي هذا السياق، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، لصالح مشروع قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، حيث أُقر القرار بأغلبية 50 صوتًا مقابل 48، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران.

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