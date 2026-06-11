Icon

المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 Icon افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 Icon جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي Icon ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا Icon المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران Icon وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين Icon ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات Icon الأرصاد: رياح نشطة على الحدود الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب يعلن إلغاء الضربات على إيران واستمرار الحصار

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
ترامب يعلن إلغاء الضربات على إيران واستمرار الحصار
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران هذه الليلة، مشيرا إلى أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصولها على الموافقة.

وقال عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال” قبل قليل: “استنادًا إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيتُ، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء”.

وأضاف أن المحادثات والنقاط النهائية حظيت من حيث المفهوم والتفصيل، بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها.

وأكد أن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة، لافتا إلى أن الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران
العالم

ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران

العالم
ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها وهُزم جيشها
العالم

ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها...

العالم
ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا
العالم

ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل...

العالم
ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار
العالم

ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف...

العالم
ترامب: الإعلان عن مكان وتوقيت توقيع الاتفاق مع طهران قريبًا
العالم

ترامب: الإعلان عن مكان وتوقيت توقيع الاتفاق...

العالم
ترامب: لا أريد حرمان الإيرانيين من المياه وأفضل السيطرة على جزيرة خرج
العالم

ترامب: لا أريد حرمان الإيرانيين من المياه...

العالم
ترامب: لا رفع للعقوبات قبل الاتفاق.. وإيران أمام خيار واحد
العالم

ترامب: لا رفع للعقوبات قبل الاتفاق.. وإيران...

العالم
ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية بطائرة مسيرة
العالم

ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط إيران مروحية...

العالم