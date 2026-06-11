ترامب يعلن إلغاء الضربات على إيران واستمرار الحصار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران هذه الليلة، مشيرا إلى أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصولها على الموافقة.

وقال عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال” قبل قليل: “استنادًا إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيتُ، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء”.

وأضاف أن المحادثات والنقاط النهائية حظيت من حيث المفهوم والتفصيل، بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها.

وأكد أن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة، لافتا إلى أن الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا.