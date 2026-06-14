ترامب يعلن الرفع الفوري للحصار البحري على إيران

ترامب: الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملًا وسيتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ووقف فوري ودائم للعمليات العسكرية مكتبة الملك عبدالعزيز تبرز الآثار في المملكة عبر دراسات متنوعة سعود بن طلال يشارك في حملة التبرع بالدم هيلة الخلف: “كودلايز” يدعم بناء قدرات وطنية في توطين المنتجات والخدمات الرقمية سدايا تقود حِراكًا تنمويًا يُمكّن القدرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي منتخب ألمانيا يفوز على كوراساو بسباعية مذهّبات الكعبة المشرفة.. إرثٌ هندسيٌّ يعانق قدسية المكان منذ قرون عبدالعزيز بن سلمان ووزير التجارة الكوري يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة أسباب تصدر الأحساء قائمة المناطق الأكثر حرارة في السعودية صيفًا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرفع الفوري للحصار البحري على إيران.
وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كاشفًا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمهم للتوصل إلى اتفاق السلام بين أميركا وإيران.
وأضاف أن الاتفاق ينص على “الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”، مشيرًا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين.