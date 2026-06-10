ترامب يكشف قائمة أهداف لضربة جديدة ضد إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجهز لشن ضربات جديدة على البنية التحتية الإيرانية، بعد أن حذر من أن طهران ستدفع ثمنًا باهظًا لتأخرها كثيرًا في التفاوض على اتفاق سلام.

وأكد ترامب خلال مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز، أنه اقترب بالفعل من إصدار أوامر بشنّ ضربات جديدة على محطات توليد الطاقة والجسور الإيرانية، كما اتهم ترامب إيران، خلال المكالمة الهاتفية، بـاستغلال الولايات المتحدة وحدها في عملية التفاوض.

جاء ذلك بعد أن نشر ترامب على موقع “تروث سوشيال” تحذيرًا من ضربات انتقامية ضد إيران عقب إسقاط مروحية أباتشي أمريكية يوم الاثنين قرب مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور : لقد تأخروا كثيرًا في التفاوض على اتفاق كان سيُحقق لهم مكاسب كبيرة، والآن سيدفعون الثمن! الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة. معظمه، كقواته البحرية والجوية، لم يعد له وجود – لقد هُزم هزيمة نكراء. إيران مجرد كلام بلا فعل. لقد مات مُستبد الشرق الأوسط!

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دفاعية على إيران مساء الثلاثاء ردًا على إسقاط المروحية وردت إيران صباح الأربعاء بضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية في البحرين والأردن والكويت.