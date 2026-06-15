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ترامب يكشف موعد إعلان تفاصيل اتفاق إيران

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٢ مساءً
ترامب يكشف موعد إعلان تفاصيل اتفاق إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم توقيعها اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها يوم الجمعة.

وقال ترامب إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد يشارك في مراسم توقيع الاتفاق، مضيفًا: “يجب على الإيرانيين التصرف بطريقة ملائمة”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن حركة السفن بدأت في العودة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق سيُفتح بشكل كامل يوم الجمعة.

وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن منع تطويرها لأي قدرات نووية عسكرية يمثل جوهر الاتفاق بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ترامب إنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا: “يمكن أن نحقق شيئًا بخصوص أوكرانيا”.

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