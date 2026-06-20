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لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة الأمريكية

ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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ألقى الرئيس دونالد ترامب نظرة على ‌طائرته المحدثة من طراز بوينج ​747، المهداة من قطر، في ⁠قاعدة آندروز المشتركة بولاية ماريلاند، وذلك مع اقتراب تسليم الطائرة ‌لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة الأمريكية.

وخضعت الطائرة العملاقة، التي قدمتها قطر كهدية للرئيس العام الماضي، لعملية تجديد شاملة أجرتها شركة (إل.3هاريس تيكنولوجيز) المتعاقدة مع وزارة الدفاع، كما خضعت لاختبارات طيران وتم طلاؤها بالألوان التي اختارها ​ترامب، وهي الأحمر ⁠والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.

وتوفر هذه الإضافة إلى أسطول ترامب طائرة أكثر ‌حداثة ​وفخامة سيستقلها الرئيس ومساعدوه وفريق الحراسة ووسائل الإعلام. ولم ‌يتم الكشف عن تكلفة ‌هذا التحديث، الذي أُنجز بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض الخبراء يخشون ألا تكون بنفس مستوى أمان طائرات ‌الرئاسة الحالية.

وتجاهلت جهود القوات الجوية الامريكية المتسارعة بعض التعديلات المخطط ​لها في الطائرة الرئاسية من الجيل التالي من أجل تسليم نسخة مؤقتة في وقت أقرب، لكن المسؤولين قالوا أنها تفي ​بالمعايير الرئاسية.

وقال وزير القوات الجوية تروي مينك في بيان اليوم ⁠الجمعة “سلامة وأمن القائد الأعلى للقوات المسلحة هي أولويتنا القصوى. من البداية، قمنا بتقييم ⁠كل المتطلبات بدقة لتسريع التسليم ⁠مع الحفاظ على المعايير العالية المتوقعة للمهام الرئاسية”.

وقال ترمب إن الطائرة الجديدة ستقود استعراضاً جوياً تاريخياً فوق واشنطن العاصمة في الرابع من يوليو، وأضاف : “سيكون هذا استعراضاً جوياً، في الرابع من يوليو، أعتقد أنني أستطيع القول إنه لم نشهد مثله من قبل”.

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