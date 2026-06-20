ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة

ألقى الرئيس دونالد ترامب نظرة على ‌طائرته المحدثة من طراز بوينج ​747، المهداة من قطر، في ⁠قاعدة آندروز المشتركة بولاية ماريلاند، وذلك مع اقتراب تسليم الطائرة ‌لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة الأمريكية.

وخضعت الطائرة العملاقة، التي قدمتها قطر كهدية للرئيس العام الماضي، لعملية تجديد شاملة أجرتها شركة (إل.3هاريس تيكنولوجيز) المتعاقدة مع وزارة الدفاع، كما خضعت لاختبارات طيران وتم طلاؤها بالألوان التي اختارها ​ترامب، وهي الأحمر ⁠والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.

أول ظهور رئاسي من الطائرة الجديدة.. مشاهد ترصد سعادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول ظهور له من على متن الطائرة الجديدة "إير فورس وان" التي أُهديت من قطر والتي تُعد أكبر بنحو الضعف من سابقتها pic.twitter.com/35ncGyXZ60 — العربية (@AlArabiya) June 19, 2026

وتوفر هذه الإضافة إلى أسطول ترامب طائرة أكثر ‌حداثة ​وفخامة سيستقلها الرئيس ومساعدوه وفريق الحراسة ووسائل الإعلام. ولم ‌يتم الكشف عن تكلفة ‌هذا التحديث، الذي أُنجز بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض الخبراء يخشون ألا تكون بنفس مستوى أمان طائرات ‌الرئاسة الحالية.

وتجاهلت جهود القوات الجوية الامريكية المتسارعة بعض التعديلات المخطط ​لها في الطائرة الرئاسية من الجيل التالي من أجل تسليم نسخة مؤقتة في وقت أقرب، لكن المسؤولين قالوا أنها تفي ​بالمعايير الرئاسية.

وقال وزير القوات الجوية تروي مينك في بيان اليوم ⁠الجمعة “سلامة وأمن القائد الأعلى للقوات المسلحة هي أولويتنا القصوى. من البداية، قمنا بتقييم ⁠كل المتطلبات بدقة لتسريع التسليم ⁠مع الحفاظ على المعايير العالية المتوقعة للمهام الرئاسية”.

وقال ترمب إن الطائرة الجديدة ستقود استعراضاً جوياً تاريخياً فوق واشنطن العاصمة في الرابع من يوليو، وأضاف : “سيكون هذا استعراضاً جوياً، في الرابع من يوليو، أعتقد أنني أستطيع القول إنه لم نشهد مثله من قبل”.