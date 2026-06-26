تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين

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اختتم المنتخب التركي مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز معنوي على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب إنجلوود بولاية كاليفورنيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل أهداف المنتخب التركي كل من أردا غولر (10)، وأوركون كوكجو (31)، وكان أيهان (90+8)، وأحرز هدفي المنتخب الأمريكي أوستن تراستي (3)، وسيباستيان بيرهالتر (49).
وبهذه النتيجة رفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط لينهي ماركته بفوز بعد خسارتين، وبقي رصيد المنتخب الأمريكي عند 6 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 قبل انطلاق الجولة الأخيرة.