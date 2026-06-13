تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 بـ122 فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، موسم صيف عسير 2026 تحت شعار “السما أرضك”، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، بالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030.

ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، عبر تقديم 122 فعالية متنوعة، إلى جانب 100 تجربة قابلة للحجز، في خطوة تعكس تنوع المنتج السياحي واتساع نطاق البرامج والأنشطة المقدمة للزوار.

ويسهم الموسم في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل موسمية، مع رفع نسبة إشغال مرافق الإيواء السياحي إلى 55%، وتحقيق متوسط إنفاق للزائر يبلغ 1.287 ريالًا، بما يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.

ويجسد شعار الموسم “السما أرضك” ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالأجواء المعتدلة والقرى التراثية والمسارات الطبيعية، لتقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والثقافة والتراث.

ويشهد الموسم عودة عدد من الفعاليات بحلتها الجديدة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء الشعبي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية.

ويتضمن الموسم باقة من الفعاليات النوعية، تشمل فعالية “سَيّر” للمغامرات والمسارات الطبيعية، ومركز مغامرات “هوساك”، ومهرجان “صوت أبها”، ومنطقة مشجعي كأس العالم 2026، إلى جانب برامج ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وتجارب مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات.

وتتوزع فعاليات الموسم على عدد من محافظات المنطقة، مستفيدةً من التنوع الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تزخر به عسير، بما يتيح للزوار فرصًا متعددة لاكتشاف القرى التراثية والقصور التاريخية والمسارات الجبلية والتجارب التفاعلية التي تعكس هوية المنطقة وإرثها الحضاري.

وتواصل منطقة عسير تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من خلال تنامي قطاع الضيافة والإيواء، الذي يضم أكثر من 14 ألف غرفة فندقية ووحدة سكنية سياحية، إلى جانب مشاريع تطويرية واستثمارية تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويمثل موسم الصيف لهذا العام امتدادًا لمسار تنموي متكامل يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية مستدامة على مدى العام، عبر تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتحفيز الاستثمار، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يعزز تنافسية عسير على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

ودعت هيئة تطوير منطقة عسير الراغبين في زيارة المنطقة إلى الاطلاع على تفاصيل الموسم وبرامجه عبر منصة “اكتشف عسير”، التي توفر معلومات محدثة عن الفعاليات والتجارب والمسارات والأنشطة السياحية في مختلف محافظات المنطقة.