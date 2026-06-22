تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز

أفاد مركز المعلومات البحرية الدولي بعودة النشاط الملاحي تدريجياً عبر مضيق هرمز، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حركة السفن وناقلات النفط، في مؤشر على استمرار تعافي حركة الشحن البحري عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وأعلن المركز في مذكرة إرشادية خفض مستوى التهديد في مضيق هرمز من “مرتفع” إلى “متوسط”، بالتزامن مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة السفن التجارية وناقلات النفط إلى العبور عبر المضيق.

وأوضح المركز أن المضيق أصبح مفتوحاً أمام حركة الملاحة بعد توقف عمليات الحصار البحري، مشيراً إلى استمرار عودة حركة الشحن في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد المركز استمرار عمليات إزالة الألغام في المنطقة، داعياً السفن إلى أخذ الحيطة وتوقع وجود قوات بحرية تعمل على تنفيذ مهام التطهير، إضافة إلى احتمالات حدوث ازدحام ملاحي واستمرار تنظيم حركة العبور.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية عالمياً، حيث تمر عبره كميات كبيرة من إمدادات النفط والطاقة، ما يجعل استقرار حركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً على الأسواق العالمية.