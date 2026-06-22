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تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز Icon المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا Icon آلية التعويض عن العمل الإضافي وحقوق الموظف Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سوريا Icon فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر Icon اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة Icon ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي Icon 3 قتلى في إطلاق نار بكندا Icon مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا Icon إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء في المسجد النبوي  Icon

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تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مركز المعلومات البحرية الدولي بعودة النشاط الملاحي تدريجياً عبر مضيق هرمز، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حركة السفن وناقلات النفط، في مؤشر على استمرار تعافي حركة الشحن البحري عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وأعلن المركز في مذكرة إرشادية خفض مستوى التهديد في مضيق هرمز من “مرتفع” إلى “متوسط”، بالتزامن مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة السفن التجارية وناقلات النفط إلى العبور عبر المضيق.

وأوضح المركز أن المضيق أصبح مفتوحاً أمام حركة الملاحة بعد توقف عمليات الحصار البحري، مشيراً إلى استمرار عودة حركة الشحن في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد المركز استمرار عمليات إزالة الألغام في المنطقة، داعياً السفن إلى أخذ الحيطة وتوقع وجود قوات بحرية تعمل على تنفيذ مهام التطهير، إضافة إلى احتمالات حدوث ازدحام ملاحي واستمرار تنظيم حركة العبور.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية عالمياً، حيث تمر عبره كميات كبيرة من إمدادات النفط والطاقة، ما يجعل استقرار حركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً على الأسواق العالمية.

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