تشكيلة السعودية أمام إسبانيا.. العويس والبريكان يقودان الأخضر

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة إسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد الأخضر لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب الإسباني، الأحد، على استاد مدينة أتلانتا، في لقاء يمثل محطة مهمة ضمن مشوار المنتخبين في المجموعة الثامنة.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالشراكة مع أوروغواي برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، بعد نهاية الجولة الأولى، متقدمين على إسبانيا والرأس الأخضر بفارق الأهداف.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل أمام أوروغواي، في مباراة ظهر خلالها الأخضر بصورة تكتيكية مميزة، مع تنظيم دفاعي قوي وقدرة على التعامل مع منافس يمتلك خبرات وإمكانات كبيرة.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي الأساسي لمواجهة إسبانيا على النحو التالي:

تشكيلة السعودية أمام إسبانيا

حراسة المرمى:

محمد العويس

خط الدفاع:

عبدالإله العمري، علي لاجامي، متعب الحربي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد

خط الوسط:

عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، مصعب الجوير

خط الهجوم:

فراس البريكان