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تشكيل منتخب السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ صباحاً
تشكيل منتخب السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب أوروجواي، في اللقاء الذي يقام عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل “الأخضر” المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالمونديال، وسط تطلعات الجماهير السعودية بمواصلة الظهور المشرف للكرة السعودية على الساحة العالمية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة أوروجواي، حيث يقود خط الهجوم فراس البريكان، وخلفه الثلاثي سالم الدوسري ومصعب الجوير ومحمد أبو الشامات، فيما يشارك في وسط الملعب الثنائي محمد كنو وعبدالإله الخيبري.

وفي خط الدفاع، يعتمد المنتخب السعودي على الرباعي متعب الحربي وعبدالإله العمري وحسان تمبكتي وسعود عبدالحميد، بينما يتولى محمد العويس مهمة حراسة المرمى.

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