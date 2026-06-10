تصل إلى 48.. رياح وارتفاع درجات الحرارة في الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية على المنطقة الشرقية.

وبحسب الأرصاد، تشمل الحالة كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.