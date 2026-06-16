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تعادل إيجابي بين السعودية وأوروجواي في افتتاح مشوار الأخضر بالمونديال

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٤ صباحاً
تعادل إيجابي بين السعودية وأوروجواي في افتتاح مشوار الأخضر بالمونديال
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتقدم “الأخضر” في الشوط الأول عن طريق المدافع عبدالإله العمري، الذي سجل أول أهداف المنتخب السعودي في البطولة عند الدقيقة 40، بعد متابعة كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليمنح المنتخب السعودي أفضلية التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب أوروجواي في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، ويحصد المنتخبان أول نقطة لهما في مشوارهما بالمجموعة الثامنة من المونديال.

وقدم المنتخب السعودي أداءً قويًا في بداية مشواره العالمي، ليخرج بنتيجة إيجابية أمام أحد المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في كأس العالم، قبل مواصلة مشواره في منافسات دور المجموعات.

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