تعادل التشيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

تعادل منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب التشيكي مبكرًا عن طريق ميشال ساديليك عند الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح منتخب جنوب أفريقيا في إدراك التعادل عبر تيبوهو موكوينا عند الدقيقة (83).

وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في البطولة، بعد خسارة المنتخب التشيكي أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، وخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام المكسيك، فيما تختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة فجر غدٍ الجمعة بمواجهة تجمع منتخبي كوريا الجنوبية والمكسيك.