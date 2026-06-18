نائب الرئيس الأمريكي: فترة الـ60 يومًا من المفاوضات مع إيران بدأت رسميًا القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي تعادل التشيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026 فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين وزارة الصحة تعزز مفهوم “جودة السنين” عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026 القصيم.. وجهة بيئية تحتضن المراعي الواسعة وتنوع الغطاء النباتي النفط عند أدنى مستوى بفعل توقعات زيادة الإمدادات
تعادل منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب التشيكي مبكرًا عن طريق ميشال ساديليك عند الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح منتخب جنوب أفريقيا في إدراك التعادل عبر تيبوهو موكوينا عند الدقيقة (83).
ملخص مباراة تشيكيا وجنوب إفريقيا | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/5OVz6ylg4E
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 18, 2026
وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في البطولة، بعد خسارة المنتخب التشيكي أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، وخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام المكسيك، فيما تختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة فجر غدٍ الجمعة بمواجهة تجمع منتخبي كوريا الجنوبية والمكسيك.