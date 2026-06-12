الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق تحذيرات دولية من عودة الإيدز إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع أسعار النفط
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه وبناءً على المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، فقد أسهمت معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في جمهورية لبنان، في إحباط السُلطات اللبنانية محاولة تهريب نحو (3,900,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون القائم مع الجهاز النظير بجمهورية لبنان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وأكد أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من آفة المخدرات.