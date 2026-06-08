Icon

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين Icon إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين Icon استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في برج المراقبة

تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار ميونيخ إثر عطل فني

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار ميونيخ إثر عطل فني
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عُلِّقت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ الألماني لمدة تقارب ساعتين مساء أمس، إثر إخلاء برج المراقبة احترازيًا بعد بلاغات عن انبعاث رائحة قوية داخله.

وأوضح متحدث باسم المطار أن تعليق الحركة الجوية بدأ عند الساعة 20:33 بالتوقيت المحلي (18:33 بتوقيت جرينتش)، فيما استؤنفت الرحلات عند الساعة 22:15 بالتوقيت المحلي (20:15 بتوقيت جرينتش).

وأشار إلى أن فرق الإطفاء التي باشرت الموقع لم ترصد أي حريق أو دخان داخل برج المراقبة، مبينًا أن الفحص أظهر أن مصدر الرائحة يعود إلى عطل فني جرى التعامل معه ومعالجة المشكلة.

ورغم استئناف الحركة الجوية، نشر المطار تنويهًا على موقعه الإلكتروني حذر فيه من احتمال تأخر بعض الرحلات.
ويُعد مطار ميونيخ ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في ألمانيا بعد مطار فرانكفورت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد