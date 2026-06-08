تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار ميونيخ إثر عطل فني

عُلِّقت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ الألماني لمدة تقارب ساعتين مساء أمس، إثر إخلاء برج المراقبة احترازيًا بعد بلاغات عن انبعاث رائحة قوية داخله.

وأوضح متحدث باسم المطار أن تعليق الحركة الجوية بدأ عند الساعة 20:33 بالتوقيت المحلي (18:33 بتوقيت جرينتش)، فيما استؤنفت الرحلات عند الساعة 22:15 بالتوقيت المحلي (20:15 بتوقيت جرينتش).

وأشار إلى أن فرق الإطفاء التي باشرت الموقع لم ترصد أي حريق أو دخان داخل برج المراقبة، مبينًا أن الفحص أظهر أن مصدر الرائحة يعود إلى عطل فني جرى التعامل معه ومعالجة المشكلة.

ورغم استئناف الحركة الجوية، نشر المطار تنويهًا على موقعه الإلكتروني حذر فيه من احتمال تأخر بعض الرحلات.

ويُعد مطار ميونيخ ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في ألمانيا بعد مطار فرانكفورت.