تعليم الرياض ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا

ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع” الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول ريما بنت بندر: مشاركة الأخضر بكأس العالم 2026 تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية
تبدأ غدًا الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، بعد أن أنهت الإدارة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في مختلف المراحل الدراسية.
وأكد تعليم الرياض اكتمال جاهزية الإدارات والأقسام المعنية، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة بما يسهم في توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات، والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس.
وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالاختبارات، بما يسهم في تهيئتهم نفسيًا وتربويًا، وتعزيز جاهزيتهم للأداء الأكاديمي.
وتنطلق الاختبارات لجميع المراحل الدراسية غدًا الأحد 28/ 12/ 1447هـ، عند الساعة السابعة صباحًا.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جدول الاختبارات المركزية للصفوف والمواد الدراسية المستهدفة، حيث حددت صفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، في مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والعلوم.