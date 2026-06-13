تعليم الرياض ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا

تبدأ غدًا الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، بعد أن أنهت الإدارة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد تعليم الرياض اكتمال جاهزية الإدارات والأقسام المعنية، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة بما يسهم في توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات، والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس.

وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالاختبارات، بما يسهم في تهيئتهم نفسيًا وتربويًا، وتعزيز جاهزيتهم للأداء الأكاديمي.

وتنطلق الاختبارات لجميع المراحل الدراسية غدًا الأحد 28/ 12/ 1447هـ، عند الساعة السابعة صباحًا.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جدول الاختبارات المركزية للصفوف والمواد الدراسية المستهدفة، حيث حددت صفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، في مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والعلوم.