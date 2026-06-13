Icon

ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز Icon رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين Icon مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان Icon التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة Icon مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند Icon أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع” Icon الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية Icon السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول Icon ريما بنت بندر: مشاركة الأخضر بكأس العالم 2026 تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليم الرياض ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٣ مساءً
تعليم الرياض ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبدأ غدًا الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، بعد أن أنهت الإدارة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في مختلف المراحل الدراسية.
وأكد تعليم الرياض اكتمال جاهزية الإدارات والأقسام المعنية، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة بما يسهم في توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات، والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس.
وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالاختبارات، بما يسهم في تهيئتهم نفسيًا وتربويًا، وتعزيز جاهزيتهم للأداء الأكاديمي.
وتنطلق الاختبارات لجميع المراحل الدراسية غدًا الأحد 28/ 12/ 1447هـ، عند الساعة السابعة صباحًا.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جدول الاختبارات المركزية للصفوف والمواد الدراسية المستهدفة، حيث حددت صفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، في مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والعلوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد