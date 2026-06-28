تعليم المدينة المنورة يبدأ التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال، وذلك عبر حساب ولي الأمر في نظام التسجيل الإلكتروني، ضمن إجراءات تسجيل الأطفال للعام الدراسي 1448هـ.
وأوضحت الإدارة، أن التسجيل بدأ أمس، من خلال حساب ولي الأمر عبر رابط التسجيل الإلكتروني، داعيةً أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة، والاطلاع على ضوابط القبول وآلية التسجيل عبر الرابط التالي: (https://edugate.moe.gov.sa/services/4wxvxzfqdepgq24ejsax8394mr).
ويأتي فتح التسجيل ضمن جهود وزارة التعليم؛ لتنظيم إجراءات قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتيسير خدمات التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات ورفع جودة الخدمات التعليمية.