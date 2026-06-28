Icon

#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار Icon كأس العالم.. كندا تخطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا Icon رصد زخة شهب العواء يونيو بوتيد في سماء العلا Icon وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن Icon انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام Icon أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليم المدينة المنورة يبدأ التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
تعليم المدينة المنورة يبدأ التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال، وذلك عبر حساب ولي الأمر في نظام التسجيل الإلكتروني، ضمن إجراءات تسجيل الأطفال للعام الدراسي 1448هـ.
وأوضحت الإدارة، أن التسجيل بدأ أمس، من خلال حساب ولي الأمر عبر رابط التسجيل الإلكتروني، داعيةً أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة، والاطلاع على ضوابط القبول وآلية التسجيل عبر الرابط التالي: (https://edugate.moe.gov.sa/services/4wxvxzfqdepgq24ejsax8394mr).
ويأتي فتح التسجيل ضمن جهود وزارة التعليم؛ لتنظيم إجراءات قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتيسير خدمات التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات ورفع جودة الخدمات التعليمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد