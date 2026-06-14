Icon

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل المدير العام لـ الجوازات Icon أمانة المدينة المنورة تُعزز كفاءة الطرق بأنظمة وتقنيات متطورة Icon تعليم جازان يتيح خدمة الهاتف الاستشاري لدعم الطلبة خلال الاختبارات Icon إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد توقف 10 أشهر Icon لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطعنه بأداة حادة عدة طعنات في تبوك Icon “اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور خلال الاختبارات Icon 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في القصيم Icon البلديات والإسكان تحدد آخر موعد للاستفادة من المهلة التصحيحية لـ الأراضي الفضاء Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح خطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي برقم الهوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليم جازان يتيح خدمة الهاتف الاستشاري لدعم الطلبة خلال الاختبارات

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ مساءً
تعليم جازان يتيح خدمة الهاتف الاستشاري لدعم الطلبة خلال الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خدمة الهاتف الاستشاري؛ لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للطلاب والطالبات خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تعليمية داعمة تسهم في تعزيز الطمأنينة والحد من الضغوط المصاحبة للاختبارات.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة تستمر خلال الفترة من 14 إلى 21 يونيو 2026م، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، عبر فريق مختص لتقديم الاستشارات والإجابة عن استفسارات المستفيدين.

وبيّنت أن الخدمة خُصصت برقمين مستقلين للطلاب والطالبات، ويستقبل هاتف البنين الاتصالات على الرقم (0173188642)، فيما يستقبل هاتف البنات الاتصالات على الرقم (0173179842).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور خلال الاختبارات
السعودية

“اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور...

السعودية