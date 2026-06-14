تعليم جازان يتيح خدمة الهاتف الاستشاري لدعم الطلبة خلال الاختبارات

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أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خدمة الهاتف الاستشاري؛ لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للطلاب والطالبات خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تعليمية داعمة تسهم في تعزيز الطمأنينة والحد من الضغوط المصاحبة للاختبارات.
وأوضحت الإدارة أن الخدمة تستمر خلال الفترة من 14 إلى 21 يونيو 2026م، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، عبر فريق مختص لتقديم الاستشارات والإجابة عن استفسارات المستفيدين.
وبيّنت أن الخدمة خُصصت برقمين مستقلين للطلاب والطالبات، ويستقبل هاتف البنين الاتصالات على الرقم (0173188642)، فيما يستقبل هاتف البنات الاتصالات على الرقم (0173179842).