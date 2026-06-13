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“تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥١ مساءً
“تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ.

وأوضحت الإدارة أنَّ الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.

وبيّنت أنَّ فريقًا من المختصين في الإرشاد الطلابي سيرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الأربعاء الموافق 9 / 1 / 1448هـ، من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 2 ظهرًا، على الرقم (0175222888) للبنين، والرقم (0175231091) للبنات.

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