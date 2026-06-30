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تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا”

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٣ مساءً
تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا”
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تعيين المهندس سعيد بن محمد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز التواصل الفعال مع مختلف الجهات والوسائل الإعلامية عبر المتحدث الرسمي، بما يواكب دورها الوطني في قيادة قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وإبراز جهودها في هذا المجال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويُعد المهندس الشهراني من الكفاءات التي تمتلك خبرة واسعة في قيادة الإستراتيجيات الرقمية، والتحول التقني، والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، وهو حاصل على درجة الماجستير في تقنية المعلومات، كما نال العديد من الشهادات المهنية الدولية من جامعات ومراكز عالمية.
ويأتي هذا التعيين تجسيدًا لالتزام “سدايا” بالشفافية والتواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام عند تناول موضوعات البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان دقة المعلومات من خلال المتحدث الرسمي، وذلك بما يعزز جهودها الكبيرة في تعزيز مكانة المملكة بهذا المجال، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده بلادنا في هذه التقنيات بمختلف مساراتها التنموية من تطوير وتنظيم وتدريب، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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