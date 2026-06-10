تفاصيل الإطار الزمني لمشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا

كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أوغلو عن استهداف إنجاز مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية امتداد المشروع مستقبلًا ليصل إلى القارة الأوروبية.

وأوضح الوزير التركي، في تصريحات نشرتها العربية أن تفاصيل التكلفة المالية لمشروع الربط بين الرياض وأنقرة سيتم الإعلان عنها بعد استكمال الدراسات اللازمة، لافتًا إلى أن المشروع يمثل خطوة لتعزيز التعاون في قطاع النقل بين البلدين.

مسار الربط السككي المقترح

وبيّن أوغلو أن مسار الربط السككي المقترح سينطلق من السعودية مرورًا بالأردن وسوريا وصولًا إلى تركيا، مع إمكانية انضمام العراق إلى المشروع، موضحًا أن المملكة أنهت ربط شبكاتها الحديدية مع الأردن، فيما وصلت شبكة السكك التركية إلى سوريا.

وأضاف أن العمل يتركز حاليًا على استكمال الأجزاء المتبقية من المسار، قائلًا إن المشروع قد يتحول إلى ربط أوسع يشمل دول الخليج وربما يمتد لاحقًا إلى أوروبا، بما يعزز حركة النقل والتجارة بين المنطقة والقارة الأوروبية.

وجاءت تصريحات الوزير التركي عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر لتعزيز التعاون المشترك في قطاع السكك الحديدية، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي وعدد من مسؤولي منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

خيارات النقل البرية

وأشار أوغلو إلى أن الرياض وأنقرة تواصلان بحث خيارات النقل البرية والسككية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أهمية تطوير مسارات نقل بديلة تربط دول المنطقة.

وكان صالح الجاسر قد أعلن في وقت سابق استكمال دراسة مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا مرورًا بالأردن وسوريا، تمهيدًا لاستكمال الخطوات المتعلقة بتنفيذ المشروع.