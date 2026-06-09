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تفاصيل سقوط المروحية الأميركية في هرمز

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
تفاصيل سقوط المروحية الأميركية في هرمز
المواطن - فريق التحرير

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كشفت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” تفاصيل حادث سقوط مروحية من طراز AH-64 أباتشي تابعة للجيش الأميركي في مياه مضيق هرمز، مؤكدة إنقاذ اثنين من أفراد طاقمها بعد الحادث، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى.

وأوضحت سنتكوم في بيان، الثلاثاء، أن قواتها نفذت عملية إنقاذ عند الساعة 7:33 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، بعد سقوط المروحية قرب السواحل العُمانية أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية.

وأضافت أن أفراد الطاقم تم إنقاذهما سالمين خلال نحو ساعتين من وقوع الحادث، وأن حالتهما مستقرة.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن عملية الإنقاذ قادتها القوات البحرية الأميركية بالتعاون مع الفرقة 82 المحمولة جواً، وبمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية الأميركية، بينها قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأميركي الخامس.

وأكدت أن أسباب سقوط المروحية لا تزال قيد التحقيق، فيما أفادت القيادة المركزية لوكالة رويترز بأن طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأميركية شاركت في جهود تحديد موقع الطاقم والمساعدة في عملية الإنقاذ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الطيارين لم يتعرضا لإصابات، وقال للصحافيين إن “الطيارين بخير، ولم يُصب أحد”، مشيراً إلى أن تقريراً حول الحادث سيصدر لاحقاً دون الكشف عن أسباب السقوط.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بالتزامن مع تبادل إيران وإسرائيل إطلاق النار في واحدة من أخطر المواجهات بين الجانبين منذ فترة، وسط استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.

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