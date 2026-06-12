تفشي إيبولا يتسع في الكونغو

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سبيس إكس تسجل أكبر اكتتاب عام في التاريخ بتقييم 1.77 تريليون دولار الزهرة والمشتري يتألقان في السماء الليلة ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين خطيب المسجد النبوي: علينا التثبت من صحة أحاديث الهجرة النبوية وتجنب نشر الروايات الضعيفة خطيب المسجد الحرام: الدنيا سريعة الفناء ومع هذا فما أكثر من يبيع نفسه لرضاها 7 مراحل دقيقة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ترامب يتحدث عن تسوية كبرى.. ومذكرة تفاهم مع إيران قد تُوقع الأحد
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يتوسع، مع تسجيل 676 حالة إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة.
وأوضحت أن الإصابات رصدت في 34 منطقة صحية في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، مشيرة إلى أن ارتفاع تنقل وحركة السكان وضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن الغذائي تعقد جهود الاستجابة.
وأضافت المنظمة أنها تواصل دعم الحكومة في مجالات الترصد وتتبع المخالطين وتعزيز القدرات المخبرية والإدارة السريرية والتواصل بشأن المخاطر، فيما لا يزال حجم التفشي غير واضح.