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 وسط تحديات صحية وأمنية متزايدة

تفشي إيبولا يتسع في الكونغو

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
تفشي إيبولا يتسع في الكونغو
المواطن - واس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يتوسع، مع تسجيل 676 حالة إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة.

وأوضحت أن الإصابات رصدت في 34 منطقة صحية في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، مشيرة إلى أن ارتفاع تنقل وحركة السكان وضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن الغذائي تعقد جهود الاستجابة.

وأضافت المنظمة أنها تواصل دعم الحكومة في مجالات الترصد وتتبع المخالطين وتعزيز القدرات المخبرية والإدارة السريرية والتواصل بشأن المخاطر، فيما لا يزال حجم التفشي غير واضح.

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