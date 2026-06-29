5 قتلى في إطلاق نار بألمانيا والقبض على مشتبه به تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام تقويم التعليم: إعلان نتائج التحصيلي اليوم عبر رسائل SMS السوق المالية: تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهمي الكثيري وأنعام القابضة أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت بمدينة الدمام على شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية الحكومة العراقية: إنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالفساد الرئيس المصري يعزي الملك سلمان وولي العهد في شهداء حادث طائرة أرامكو النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترتين، حيث ستصل النتائج اليوم الاثنين 29 يونيو 2026م عبر رسالة نصية (SMS) إلى رقم الجوال المسجل في ملف المتقدم.
وأوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن النتائج ستكون متاحة أيضًا عبر نظام التسجيل في الاختبارات ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م، بما يتيح للطلاب والطالبات الاطلاع عليها إلكترونيًا.
ويأتي إعلان النتائج بعد استكمال إجراءات التصحيح والمراجعة واعتماد الدرجات الخاصة بالاختبار.