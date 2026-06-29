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تقويم التعليم: إعلان نتائج التحصيلي اليوم عبر رسائل SMS

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
تقويم التعليم: إعلان نتائج التحصيلي اليوم عبر رسائل SMS
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترتين، حيث ستصل النتائج اليوم الاثنين 29 يونيو 2026م عبر رسالة نصية (SMS) إلى رقم الجوال المسجل في ملف المتقدم.

وأوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن النتائج ستكون متاحة أيضًا عبر نظام التسجيل في الاختبارات ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م، بما يتيح للطلاب والطالبات الاطلاع عليها إلكترونيًا.

ويأتي إعلان النتائج بعد استكمال إجراءات التصحيح والمراجعة واعتماد الدرجات الخاصة بالاختبار.

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