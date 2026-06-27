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تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
المواطن- فريق التحرير

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تمكن فريق طبي بمحافظة الوجه، بالتعاون مع فريق الأكسجة الغشائية خارج الجسم “ECMO” في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إنقاذ حياة مريضة تعرضت لفشل حاد في القلب والرئتين، بعد تدخل طبي عاجل جسّد تكامل المنظومة الصحية في المنطقة.

وبدأت الحالة عند وصول المريضة إلى قسم الطوارئ بمستشفى الوجه، وهي تعاني من آلام حادة في الصدر وضيق شديد في التنفس، فيما أظهرت الفحوصات الأولية مؤشرات خطيرة استدعت التدخل العلاجي الفوري، إذ أصيبت بفشل تنفسي حاد، أعقبه توقف مؤقت لعضلة القلب، مما استدعى الفريق الطبي لتركيب جهاز الأكسجة الغشائية من نوع “VA-ECMO” لتوفير دعم مؤقت لوظائف القلب والرئتين، الأمر الذي أسهم في استقرار العلامات الحيوية للمريضة وتهيئتها للنقل الآمن إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، لاستكمال العلاج والرعاية المتقدمة.

وأكد تجمع تبوك الصحي أن هذا التدخل يعكس جاهزية الفرق الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة، إلى جانب كفاءة التكامل بين منشآته الصحية في تقديم خدمات تخصصية متقدمة حتى في أكثر الحالات تعقيدًا.
من جهته أشاد فريق “ECMO” بالجهود التي بذلتها الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى الوجه، مثمنًا سرعة تعاملها مع الحالة منذ لحظة وصولها، ومؤكدًا أن العمل بروح الفريق كان العامل الحاسم في إنقاذ حياة المريضة.

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