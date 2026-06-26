تكساس تحتضن محطة الأخضر الحاسمة في كأس العالم 2026

تستقبل ولاية تكساس الأمريكية المواجهة الأخيرة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في دور المجموعات من كأس العالم 2026، حين يلتقي منتخب الرأس الأخضر على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن، في محطة تأتي امتدادًا لحضور الولاية في رحلة الأخضر منذ بداية معسكره الإعدادي للبطولة.

ولم تكن تكساس مجرد موقع لمباراة في المونديال؛ إذ احتضنت جزءًا مهمًا من استعدادات الأخضر من خلال معسكره في مدينة أوستن، كما استضافت مدينة سان أنطونيو مواجهته الودية أمام منتخب السنغال قبل انطلاق البطولة، قبل أن تعود هيوستن لتكون مسرحًا لمواجهته الثالثة في دور المجموعات.

وتُعد تكساس ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان؛ كما تُعد ثاني أكبر الولايات مساحةً، وتضم عددًا من أكبر المدن الأمريكية، من بينها هيوستن ودالاس وسان أنطونيو وأوستن.

وتتمتع تكساس بمكانة استثنائية داخل الولايات المتحدة، حيث تضم فرقًا محترفة في مختلف الرياضات الكبرى، من بينها كرة القدم الأمريكية وكرة السلة والبيسبول والهوكي وكرة القدم، كما تستضيف الولاية بطولات عالمية متنوعة، تشمل سباقات الفورمولا 1 والأحداث الرياضية الجامعية الكبرى، إضافة إلى استضافتها عددًا من مباريات كأس العالم 2026 في مدينتي هيوستن ودالاس.

وتحظى الرياضة الجامعية في تكساس بشعبية واسعة، إذ تجذب بعض المباريات عشرات الآلاف من الجماهير، فيما تمتلك الولاية عددًا من أكبر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، بما يعكس مكانة الرياضة كجزء من الهوية الثقافية والاجتماعية لسكانها.

وبينما تتجه أنظار الجماهير السعودية نحو مواجهة الأخضر أمام الرأس الأخضر، تبرز تكساس بوصفها أكثر من مجرد ولاية مستضيفة لمباراة في كأس العالم، إذ تمثل نموذجًا أمريكيًا يجمع بين القوة الاقتصادية والريادة العلمية والحضور الرياضي والتنوع الثقافي، كما شكلت إحدى المحطات الرئيسة في رحلة المنتخب السعودي خلال مونديال 2026.