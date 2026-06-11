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تكليف محمد بن عبدالعزيز الفالح مشرفًا عامًا على مراسم وتشريفات مستشفيات القوات المسلحة

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
تكليف محمد بن عبدالعزيز الفالح مشرفًا عامًا على مراسم وتشريفات مستشفيات القوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

صدر قرار بتكليف محمد بن عبدالعزيز الفالح مشرفًا عامًا على مراسم وتشريفات مستشفيات القوات المسلحة بوزارة الدفاع.

ويأتي التكليف ضمن جهود تطوير أعمال المراسم والتشريفات وتعزيز جودة التنظيم والارتقاء بمستوى الأداء بما يتناسب مع مهام مستشفيات القوات المسلحة ودورها في خدمة منسوبي القوات المسلحة والمستفيدين من خدماتها.

ويُعد الفالح من الكفاءات التي تمتلك خبرة في مجالات التنظيم والمراسم، حيث يُنتظر أن يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

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