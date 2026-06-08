تمديد تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي فغي سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 23:00 من اليوم الاثنين.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «هذا التمديد يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي، وفق المعايير الدولية المعتمدة».

وفي وقت سابق، أفاد «تلفزيون سوريا» بسماع انفجارات قوية في سماء الجنوب السوري، نتيجة اعتراضات إسرائيلية لصواريخ قادمة من إيران.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل، وسط ترقب لرد إسرائيلي محتمل ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، عقب تهديد الحرس الثوري الإيراني بتوجيه «ضربات ساحقة»، إذا لم يوقف جيش الاحتلال هجماته على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.