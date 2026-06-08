Icon

استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير Icon الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي Icon أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن  Icon تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط Icon السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين Icon جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ Icon أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

تمديد تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
تمديد تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي فغي سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 23:00 من اليوم الاثنين.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «هذا التمديد يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي، وفق المعايير الدولية المعتمدة».

وفي وقت سابق، أفاد «تلفزيون سوريا» بسماع انفجارات قوية في سماء الجنوب السوري، نتيجة اعتراضات إسرائيلية لصواريخ قادمة من إيران.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل، وسط ترقب لرد إسرائيلي محتمل ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، عقب تهديد الحرس الثوري الإيراني بتوجيه «ضربات ساحقة»، إذا لم يوقف جيش الاحتلال هجماته على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع...

السعودية
الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم
أخبار رئيسية

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 37 قاضيًا...

أخبار رئيسية
القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج
أخبار رئيسية

القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية...

أخبار رئيسية
موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء 
السعودية

موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى...

السعودية
هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن معسكر “كودلايز” للتوطين الرقمي
السعودية

هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن معسكر “كودلايز”...

السعودية
مصرع 15 شخصًا على الأقل في زلزال الفلبين
العالم

مصرع 15 شخصًا على الأقل في زلزال...

العالم
بخور يعبق بالسكينة.. عناية متواصلة بتبخير المسجد النبوي وتعطيره
السعودية

بخور يعبق بالسكينة.. عناية متواصلة بتبخير المسجد...

السعودية
إيطاليا تنتشل 10 جثث بعد انقلاب قارب للمهاجرين قبالة مالطا
العالم

إيطاليا تنتشل 10 جثث بعد انقلاب قارب...

العالم