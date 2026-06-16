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تنبيه أمني لتحديث منتجات HP المتأثرة

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
تنبيه أمني لتحديث منتجات HP المتأثرة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًا دعا فيه مستخدمي منتجات شركة HP إلى ضرورة إجراء التحديثات الأمنية العاجلة.

وأوضح المركز، عبر حسابه في منصة “إكس”، أهمية تحديث المنتجات المتأثرة، بهدف تعزيز الحماية من المخاطر الأمنية المحتملة، مشددًا على ضرورة تنفيذ التحديثات الموصى بها لضمان سلامة الأنظمة والأجهزة.

وأشار المركز إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل التحديثات والمنتجات المتأثرة من خلال الرابط التالي: https://nca.gov.sa/ar/cert/7696/

 

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