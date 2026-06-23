أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية البرتغال تحقق فوزًا عريضًا على أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026 إدارة الدين يقفل طرح يونيو 2026م بمبلغ إجمالي قدره 10.576 مليارات ريال الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 108 كجم من القات المخدر خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تأثر منطقة الرياض غدًا، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية يصل مداها (3 – 5) كم.
وتؤثر الحالة التي تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، على العاصمة الرياض ومحافظات (الدرعية، وثادق، وضرما، ورماح، ومرات، وثادق، وحريملاء، والحريق، والخرج، والدلم والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والخرج، والسليل، والداودمي، والرين، والقويعية، وعفيف، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء).