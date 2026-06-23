تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تأثر منطقة الرياض غدًا، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية يصل مداها (3 – 5) كم.

وتؤثر الحالة التي تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، على العاصمة الرياض ومحافظات (الدرعية، وثادق، وضرما، ورماح، ومرات، وثادق، وحريملاء، والحريق، والخرج، والدلم والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والخرج، والسليل، والداودمي، والرين، والقويعية، وعفيف، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء).