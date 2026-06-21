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تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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