تنبيه من حالة مطرية على جازان

الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز استخراج 100 مسمار من بطن مصري دون جراحة بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق مبادرة لاستعادة الوثائق الحكومية وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير للأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم السويد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب تونس في كأس العالم البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026 نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.