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تنبيه من حالة مطرية على جازان

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
تنبيه من حالة مطرية على جازان
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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